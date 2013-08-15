De Niro وTravolta يتواجهان في الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع عودة الممثلين John Travolta و Robert De Niro من خلال فيلم Killing Season، ويعود أيضاً Hugh Jackman في الجزء السادس من أفلام X-Men. في ما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين.

Killing Season

لا شك أن هذا الفيلم سيدفع الكثيرين من محبي أفلام الأكشن والتشويق لمشاهدة فيلمKilling Season بسبب المواجهة المنتظرة فيه بين ممثلين محبوبين من قبل الجمهور هما Robert De Niro و John Travolta. الفيلم محوره الأميركي Ford الذي شارك في حرب "البوسنة" وعاد بعدها الى بلاده وقرر العيش منفرداً بمنزل في الغابة علّه ينسى ويلات وذكريات الحرب التي شاهدها. في المقابل Kovac هو جندي صربي لن يتمكن من نسيان الحرب قبل أن يصفي حسابه مع Ford ولهذا الغرض سيأتي Kovac الى الجبال التي يعيش فيها Ford وستبدأ عملية ملاحقة بينهما ممكن وصفها بالحرب الشرسة التي ستستعمل فيها أسلحة تقليدية وغير تقليدية مطعّمة بحرب نفسية لا حدود لها. فمن سينتصر في النهاية؟ Killing Season يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان.

The Wolverine

محبو سلسلة أفلام X-Men هم على موعد هذا الأسبوع مع الفيلم السادس من هذه السلسلة والذي يشارك في بطولته Hugh Jackman مع مجموعة كبيرة من الممثلين اليابانيين وإطلالة صغيرة للممثلة Famke Janssen. تدور قصة الفيلم حول Logan الذي يعيش وحيداً في الغابات الكندية حيث يطارده شبح حبيبته Jean Grey التي قتلها عن غير قصد مما يجعله يتمنى الموت ولكنه على يقين بأنه خالد. كل الأمور ستنقلب رأساً على عقب مع ظهور امرأة يابانية تدعى Yukio، تبحث عنه بطلب من رئيسها Yashida الذي أنقذه Logan خلال الحرب العالمية الثانية والمصرّ على رؤيته قبل أن يفارق الحياة. فما هو العرض الذي سيقدّمه Yashida لـ Logan؟ وهل سيقبل هذا الأخير به أو سيرفضه؟ The Wolverine يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ولبنان.