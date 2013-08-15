Kanye West يشتري سيارتين مدرعتين لـ Kimوابنته

يعرف عن مغني الراب Kanye West حرصه الشديد على حبيبته نجمة المجتمع Kim Kardashian وخاصة على خصوصية ابنته حديثة الولادة التي ينفق عليها الكثير من المال حتى لا تلاحق من قبل البابارتزي.

ومؤخراً أنفق West 2.5 مليون دولار، لشراء سيارتين مدرعتين من Dartz Motorz، الأولى لحبيبته نجمة المجتمع Kim Kardashian والثانية لابنتهما نورث.

وكل سيارة مجهزة للحماية من الخطف والمشاكل الأخرى التي قد تواجه الأثرياء.

وفي وقت سابق، اشترى Kanye مقعداَ للسيّارة، تبلغ قيمته 1200 دولار، يتضمّن مظلّة من الأشعة فوق البنفسجيّة، لتشكّل درعاً واقية لطفلتهما من أعين الذين يقومون بمطاردة المشاهير.