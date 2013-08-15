"الإخوان": ارتفاع عدد ضحايا أبناء دمياط في أحداث فض اعتصامات إلى 14

كتب : سهاد الخضري منذ 19 دقيقة

ارتفع عدد ضحايا أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من أبناء دمياط إلى 14 ضحية، حسبما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين.

وأسماء القتلى كالآتي: الحسيني خليل العش من قرية كفر المنازلة، مختار السعيد العش، كفر المنازلة، محمد إبراهيم الدنجاوي، 18 عاما، من أم الرضا، محمد الأصيل من قرية السنانية، محمد شخروبة، قرية شطا، محمد المرسي أحمد العرابي من قرية حجاجة مركز فارسكور، محمد الشهابي الأعصر فكري حامد مسلم المغلاوي، كفر البطيخ دمياط، هاني محمد إبراهيم الكبابجي، فارسكور دمياط، هاني عبدالرحمن، ميت الشيوخ فارسكور، فتحي عثمان كفر المياسرة، محمد أحمد عارف الأربعين، كرم ورزوق، عبد الله ياسر خروبة.