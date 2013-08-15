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استشارى: الدش المهبلى يسبب نزيفا وتلوثا للمرأة الحامل

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استشارى: الدش المهبلى يسبب نزيفا وتلوثا للمرأة الحامل استشارى: الدش المهبلى يسبب نزيفا وتلوثا للمرأة الحامل

سألت قارئة أنها اعتادت على استخدام الدش المهبلى فهل هناك خطورة من استخدامه أثناء الحمل؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا لا يفضل استخدام الدش المهبلى أثناء الحمل، لأن ذلك قد يترتب عليه نزيف وتلوث وعدوى قد تتعرض لها الحامل بجانب احتمالية حدوث سدادة هوائية فى حالة تسرب بعض الهواء إلى الدورة الدموية أثناء الضغط على الدش، مع ملاحظة الحرص على عدم استخدام فقاعات صابونية أو استخدام مواد كيماوية، مما قد يؤدى لجفاف المهبل.

وأشار إلى أنه يجب ملاحظة أن استخدام المواد الكماوية يمكن أن تؤدى لجفاف المهبل، وينبغى أن تتوقف الحامل عن استعمال أى مواد كيماوية قد تؤذى طفلها، لأن تلك المواد قد تتسرب للجنين مع ضرورة الانتباه إلى عدم محاولة إرهاق نفسك فى حمل المواد الثقيلة لأن ذلك يعرضك للمشاكل الكثيرة مع ضرورة ارتداء أحذية مريحة مع ضرورة حمل زجاجة لتشربى منها عند شعورك بالعطش، مع تجنب المجهود الزائد والحركات العنيفة.

وأضاف أنه قد ثبت أن المرأة التى تتحرك كثيرا وتلعب يكون تأثير الحمل عليها أقل بكثير من المرأة التى لا تمارس الرياضة مع ضرورة المتابعة عند الطبيب، بحيث يمكنه المتابعة عند تعرضك للخطر مع رصد تطور الجنين.

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مصر 365

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