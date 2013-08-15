تعرض الجسم للأمراض العضوية يؤثر على نمو شعر الرأس

أرسلت قارئة تقول "أنا فتاة عمرى 27 عاماً، ومنذ عدة أشهر تعرضت لحالة من الإعياء استمرت ثلاثة أشهر خسرت فيها ما يقارب من خمسة وعشرين كيلو جراماً من وزنى بشكل سريع ومفاجئ، ما أدى إلى تساقط شعر رأسى بشكل شديد، كما ضعف للغاية وفقد طوله، والآن بدأت مؤخراً فى استعادة عافيتى واكتسبت عشرة كيلو جرامات من الوزن الذى فقدته ولكنى لا ألاحظ أى تقدم فى تحسن حالة شعرى.. فما سبب ذلك؟".

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الإمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: يتأثر الشعر بكل ما يتعرض له الإنسان من وعكات صحية أو نفسية، وغالباً فى حالة الضعف العضوى يكون الشعر هو أكثر الأعضاء تضرراً، حيث يقوم الجسم فى تلك الحالة باستهلاك مخزونه من المعادن والفيتامينات فى تغذية الأعضاء التى يعتبرها أكثر أهمية، وكذلك الحال فى مرحلة الشفاء، حيث يكون الشعر هو آخر الأعضاء التى تنتفع نظراً لأن الجسم يبدأ بالأعضاء الأكثر أهمية وبعد اكتفاء تلك الأعضاء بشكل كامل يبدأ بعدها تغذية الشعر، لذا فإن الشعر هو أول الأعضاء المتضررة وآخر الأعضاء المنتفعة.

لذا ننصح الفتاة بالانتظار لما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل توقع أى تحسن بالشعر، كما ننصحها بضرورة تناول الفيتامينات والمعادن التعويضية والمكملة لتسريع عملية استعادة الجسم لما قام بفقدة فى فترة المرض.