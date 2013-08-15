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ما أسباب آلام الركبة عند صعود السلم؟

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ما أسباب آلام الركبة عند صعود السلم؟ ما أسباب آلام الركبة عند صعود السلم؟

أرسل قارئ يقول أعانى من آلام شديدة بركبتى عندما أكثر من الوقوف، وخاصة عند صعود أو نزول الدرج أو السلم أو عندما يضربنى أحدا ما بيده، أو يقول شخص بأن ركبته تؤلمه فأشعر بآلام فى ركبتى فماذا أفعل؟.

أجاب الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد، قائلا إن آلام الركبة من الموضوعات الشائعة جدا لدى أطباء العظام، وفى الغالب تكون لها أسباب متعددة ولكن أكثر الأسباب انتشارا هو ضعف العضلة الرباعية فى الفخذ، مما يسبب احتكاكا فى مفاصل الورك ويحدث آلاما عند صعود السلم أو نزوله.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك سبب آخر، وهو أيضا منتشر وهو احتكاك أو خشونة صابونة الركبة، نتيجة ضعف عضلات الركبة أو حدوث احتكاك أو تهيج أو أمراض روماتيزمية أو أمراض أخرى فى الجسم تؤثر على المفاصل.

وأوضح أنه لكى نستطيع تحديد سبب آلام الركبة لابد من إجراء فحص سريرى، والصور الإشعاعية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالمفاصل.

كما أضاف أنه إذا كان سبب هذه الحالة هى التهاب أغشية الركبة، فيمكن استخدام العلاج الطبيعى كأحد الوسائل الحديثة لتخفيف آلام الركبة، وفى أسوأ الحالات يمكن أن يخضع المريض إلى إجراء جراحة يعود بعدها إلى حياته الطبيعية خلال يومين على الأكثر.

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مصر 365