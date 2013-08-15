"الصحوة الأزهرية بالصعيد": لجان شعبية لحماية الكنائس والمساجد والمزارات السياحية من هجوم الإخوان

كتب : رجب آدم منذ 46 دقيقة

شكلت الصحوة الأزهرية الصوفية بالصعيد لجانا شعبية في محافظات الصعيد بالتنسيق مع قوى الأمن والقوى الثورية الأخرى لحماية الكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية والمزارات السياحية والمحلات التجارية التي يستهدفها التنظيم الإرهابي المستبد الذي يحاول ترويع وترهيب الشعب المصري الآمن.

وأكدت الصحوة، في بيان إعلامي صادر عنها، اليوم، أنه تم بالفعل انتشار اللجان الشعبية للصحوة على مداخل ومخارج المحافظات في جنوب الصعيد وعلى الطرق الصحراوية المؤدية لهذه المحافظات للتصدي لأي هجوم إرهابي محتمل من قبل أنصار جماعة الإخوان.