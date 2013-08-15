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أنصار المعزول بأسيوط يشعلون النيران في مطرانية "ماريوحنا المعمدان"

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أنصار المعزول بأسيوط يشعلون النيران في مطرانية "ماريوحنا المعمدان" أنصار المعزول بأسيوط يشعلون النيران في مطرانية "ماريوحنا المعمدان"

كتب : سعاد أحمد منذ 40 دقيقة

أشعل أعضاء التيارات الإسلامية والمؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي في أسيوط، فجر اليوم، النيران بمطرانية "ماريوحنا المعمدان" بمركز أبنوب، والتي تعتبر من أكبر المطرانيات بالمركز، ولها قدسية كبيرة لدى الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

ولم تتمكن قوات الإنقاذ من السيطرة على الحريق حتى التهمت ألسنة النيران جميع أنحاء الكنيسة بمبانيها.

وفي السياق ذاته، أطلق عدد من أنصار الرئيس المعزول من المنتمين للتيار الإسلامي بساحل سليم قذيفتين من مدافع "هاون" على مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لمحاولة اقتحامه.

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