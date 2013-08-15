هدوء حذر بعد يوم دامي بالاسماعيلية .

الاسماعيلية – ولاء وحيد : منذ 10 دقيقة 26 ثانية

سادت حالة من الهدوء الحذر بالاسماعيلية في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس بعد يوم كامل من الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبين قوات الامن والجيش اسفرت عن مقتل 18 بينهم 11 مدنيا و7 من رجال الجيش والشرطة واصابة 85 بطلقات نارية وخرطوش.

ساد الهدوء اجواء المدينة منذ بدء فرض حظر التجوال مساء الاربعاء فيما عدا مناطق الاشتباكات بمحيط ديوان عام محافظة الاسماعيلية ومبنى مجمع المحاكم الذي احترق تماما بعدما تم نهبه وسرقة كافة محتوياته . وقالت مصادر امنية رسمية ان قوات الشرطة اعادت انتشارها بكثافة في الاسماعيلية منذ الساعات الاولى من فجر اليوم لمواجهة الاعتداءات المحتملة والهجمات المتوقعة خلال الساعات القادمة .

وشهدت الاسماعيلية امس الاربعاء وقائع سرقة ونهب مجمع محاكم الاسماعيلية والذي يتضمن النيابات ومحكمة الاستئناف والابتدائية واستراحة القضاة.كما هاجم مسلحون استراحة الفريق محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع وتم خلال عملية الاقتحام مقتل 4 من رجال الجيش بينهم 2 من الضباط .كما قام المحتجون بإقتحام نقطة شرطة عين غصين ــ التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية وإتلاف محتوياتها وإشعال النار بها.و قام بعض الأعراب يستقلون سيارات نصف نقل بدون لوحات معدنية بالتوجه إلى نقطة شرطة السلام قسم القنطرة شرق وإلقاء زجاجات الملوتوف الحارقة عليها ، مما أدى إلى إشتعال النيران بها ، وبسيارة الشرطة المخصصة للنقطة ( بك آب ) .