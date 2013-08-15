ماجدة الرومي: أتمنى أن يعم الأمن والاستقرار والسلام على مصر

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

قالت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي إنها تتابع الوضع الحالي في مصر وكل ما يحدث من أحداث تجري على الساحة السياسية والاجتماعية.

وأضافت الرومي أنها تتمنى أن يعم الأمن والاستقرار والسلام على مصر، وأن تعود مصر بلد الأمن والأمان مرة ثانية وتحضتن كل الأمة العربية.

وعن مشاركتها في مهرجان "ثويزا" بطنجة، قالت إنها سعيدة بالمشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان، خاصة أن المهرجان يحمل رسالة حب إلى كل الشعوب في العالم.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان تشهد مشاركة العديد من نجوم الوطن العربي، منهم الشاب خالد ومارسيل خليفة ومجموعة كبيرة من الفرق المغربية والعالمية.