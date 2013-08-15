مصدر يمنى: قوة من سلاح الجو البريطانى تتوجه إلى خليج عدن لمواجهة القاعدة

كشف مصدر عسكرى يمنى النقاب عن أن قوة من سلاح الجو الملكى البريطانى، خرجت يوم الاثنين الماضى، متوجهة إلى خليج عدن دعما للقوات الفرنسية لمدة أربعة أشهر، فى عملية تحمل اسم (كوجار 13) بهدف مواجهة تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية اليوم الخميس، أن السفينة الهجومية "HMS Bollwark" التى تقود أسطولا من أربع سفن حربية بريطانية للرد السريع، ستذهب إلى المنطقة بدعم من خمس سفن أخرى، حاملة الطائرات المروحية" HMS Ilastrius" التابعة للبحرية الملكية وحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" والتى تحمل 700 من أفراد القوات البحرية، ستوفران الحماية خلال المهمة، بالإضافة إلى 850 من أفراد الكوماندوس للقوات البحرية سيجرون فى وقت لاحق من هذا الشهر تدريبا على الهبوط البرمائى فى ألبانيا، ومن ثم سيتجهون إلى جيبوتى للانضمام إلى قوة سلاح الجو الملكى والقوات الخاصة البريطانية لمحاكاة عملية وهمية فى إجلاء رعايا بريطانيين محتجزين من قبل الإرهابيين، وذكرت الصحيفة أن القوة البريطانية ستكون قريبة من اليمن والصومال، حيث تتواجد قوات القاعدة.

يذكر أن الهجمات التى خطط لها ناصر الوحيشى زعيم القاعدة فى شبة الجزيرة العربية قد قادت إلى إغلاق السفارة البريطانية فى اليمن إضافة إلى 19 بعثة دبلوماسية أمريكية عبر العالم.