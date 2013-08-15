آس: مسؤول من الزمالك في إسبانيا لانتقال محمد إبراهيم إلى مالاجا

مدريد (إفي) - يتفاوض مالاجا الإسباني حاليا مع نادي الزمالك المصري لضم مهاجمه محمد إبراهيم لتعزيز خطه الأمامي، وفقا لما ذكرته تقارير إسبانية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مصادر من النادي الأندلسي أكدت وجود موفدين من نادي الزمالك في مدينة مالاجا للتفاوض مع مسؤولي النادي لضم اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن الخيار الأرجح حاليا هو استعارة اللاعب مع وجود خيار لشراءه، وإن كان ليس من المستبعد انتقاله بصورة نهائية إذا ما تم الاتفاق على سعر يتوائم مع الواقع الاقتصادي للنادي، مؤكدة على أن المفاوضات تسير بطريقة جيدة.