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كي مون : الحكومة السورية تسمح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيمائية

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كي مون : الحكومة السورية تسمح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيمائية كي مون : الحكومة السورية تسمح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيمائية

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن السورية وافقت رسميا على السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بدخول البلاد للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع في البلاد.

وأضاف بان كي مون في بيان له اوردته هيئة الاذاعة البريطانية  ”بي بي سي ” اليوم الخميس  أن سوريا قبلت رسميا الإجراءات الضرورية للتعاون من أجل ضمان الاداء المناسب والامن والفعال للبعثة، موضحا في الوقت ذاته أن مغادرة فريق الأمم المتحدة الذي كان ينتظر الاسبوع الماضي في لاهاي ، أصبحت الآن وشيكة.

كانت الأمم المتحدة وسوريا قد اعلنتا الشهر الماضي أنهما وافقتا على المضي قدما بشان عمليات التفتيش لكنهما واصلتا التفاوض بشأن تفاصيل عملية التفتيش.

يشار إلى أن الامم المتحدة كانت قد ذكرت قبل يومين أن دمشق وافقت مبدئيا على السماح للمفتشين بالذهاب الى ثلاثة مواقع يعتقد ان اسلحة كيمياوية استخدمت فيها، من ضمنها موقع قرب مدينة حلب.

أ  ش  أ

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