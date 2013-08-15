صالحى والإبراهيمى يشددان على ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة فى سوريا

شدد وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى والمبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لسوريا الأخضر الإبراهيمى على ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة الدائرة فى هذا البلد.

وأشاد صالح فى مكالمة هاتفية أجراها مع الإبراهيمى بالجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة فى سوريا، كما دعاه لزيارة طهران لإجراء المزيد من المحادثات حول هذه القضية.

من جانبه، أشاد الإبراهيمى حسبما نقلت قناة "برس تى فى" الإيرانية اليوم الخميس، أيضا بالجهود المتواصلة التى تبذلها الجمهورية الإسلامية بهدف إيجاد حل للعنف فى سوريا كما أشاد بمشاركة طهران الفعالة فى المؤتمرات المختلفة التى عقدت حول سوريا.

وأعرب الإبراهيمى عن شكره لصالحى على دعوته لزيارة طهران، كما أعرب عن رغبته فى زيارة الجمهورية الإسلامية.