«أبوظبي للتوزيع» تحد من الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء

نجحت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، في السيطرة على الأحمال الزائدة وغير المبرمجة في شبكة الكهرباء بصورة كبيرة مما يضمن الحد من حالات انقطاع الخدمة خلال فترة الصيف التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الكهرباء. وقال الدكتور ماجد الكثيري مدير إدارة المشاريع بالشركة: نجحنا في الحد من الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء خلال فصل الصيف حيث تم تخفيض من 128 ميغاواط في عام 2012 إلى 65 ميغاواط هذا العام وذلك بفضل الاستراتيجية المدروسة التي وضعتها الشركة في هذا المجال بما يضمن توفر الخدمة بشكل مستمر ودون انقطاع وانسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية الشركة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام.

وأضاف ان الزيادة في الأحمال حالة تتكرر في كل عام وخاصة خلال فصل الصيف، وتعود بشكل أساسي لقيام بعض عملائنا من الأفراد أو المقاولين بإضافة أحمال أو إعادة توصيل التيار من جهتهم دون التنسيق مع الشركة مما يشكل عبئاً إضافياً وغير متوقع على شبكة الكهرباء وبالتالي يؤثر سلبا على أدائها.

واشار الى أن النجاح في الحد من الأحمال الزائدة يرجع للتواصل الإعلامي الكبير بين الشركة وعملائها خلال الفترة الماضية لتوعيتهم بضرورة عدم إضافة أحمال دون الرجوع إلينا، إضافة للإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين منهم، ويعود كذلك للاستعداد الجيد لمقابلة هذا الأمر عن طريق توفير الكوادر الفنية المؤهلة من قبل الشركة والمقاولين العاملين معها والمواد والمعدات اللازمة للقيام بمثل هذه المهام الطارئة.

تحسن كبير

واوضح الكثيري انه للتدليل على التحسن الكبير الذي طرأ على الشبكة والسيطرة على الأحمال الزائدة اننا قمنا خلال عام 2012 بتركيب نحو 253 كيلومترا طوليا من الكابلات لمقابلة الأحمال غير المتوقعة في الشبكة، وانخفض هذا الرقم إلى 150 كيلومترا فقط هذا العام وهذا مؤشر جيد للتطور الكبير في الشبكة مما جعلها تستوعب كافة الأحمال غير المتوقعة". وتتضمن خطة العام الحالي إنجاز المزيد من أعمال تدعيم الشبكتين جهد 33 ك.ف. وجهد 11 ك.ف. في مختلف المواقع التابعة للشركة مشيرا الى انه يجري العمل حاليا على تنفيذ هذه الخطة لضمان الانتهاء من الأعمال الخاصة بها في الوقت المحدد.ودعا عملاء الشركة الى الالتزام بعدم زيادة أي أحمال إضافية للشبكة دون مراجعة الشركة لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على مستخدميها إضافة لكونه إجراء غير شرعي يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.