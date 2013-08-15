سفيرنا لدى الكويت في ذمة الله

غيب الموت صباح اليوم سفير الدولة لدى الكويت الدكتور على احمد بن شكر ، اثر جلطة قلبية تعرض لها في في الرابع والعشرين من الشهر الماضي . وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ق وجه فور اصابته بأرسال الدكتور على الى افضل المستشفيات العالمية للعلاج ، لكن وضعه الصحي لم يسمح بنقله الى اي مكان، وتم استقدام اشهر الاطباء الالمان لمستشفى راشد لمتابعة حالته الصحية اضافة الى المجهودات الكبيرة التي قام بها اطباء هيئة الصحة بدبي طوال تلك الفترة .

ويعد الدكتور علي بن شكر من اوائل اطباء العيون في الدولة ، وعمل في عدة مناصب منها مدير عام وزارة الصحة ورئيس جمعية الامارات الطبية التي كان من المؤسسين لها في بداية الثمانينات ، كما عمل الدكتور على مديرا طبيا في مستشفى راشد قبل تعيينه سفيرا لدى دولة الكويت الشقيقة العام الماضي .

وبهذا المصاب الجلل تكون دولة الامارات قد خسرت واحدا من ابنائها المخلصين الذين كرسوا ونذروا حياتهم لرفعة شان الدولة في كافة المحافل العربية والاقليمية والعالمية ، كما خسر القطاع الطبي واحدا من ابرز قادته الذين عملوا على تطوير الخدمات العلاجية في الدولة .