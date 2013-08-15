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سلفا كير يجرى مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى حول العلاقات مع دولته

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سلفا كير يجرى مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى حول العلاقات مع دولته سلفا كير يجرى مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى حول العلاقات مع دولته

أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مباحثات أمس الأربعاء مع روزالين مارسدن مبعوثة الاتحاد الأوروبى لجنوب السودان والسودان، حول تعزيز السلام بين جوبا والخرطوم والأوضاع فى ولاية جونقلى.

وأوضح برنابا ميريال بنجامين وزير خارجية جنوب السودان، فى تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول تقوية العلاقات مع الخرطوم والأوضاع فى جونقلى، والدور المطلوب من الاتحاد الأوروبى لدعم جنوب السودان فى هذا الشأن، وقال بنجامين إن رئيس جنوب السودان أكد خلال اللقاء التزامه الشخصى وحكومة جنوب السودان بتعزيز العلاقات مع الخرطوم.

من جانبها قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبى إن اللقاء بحث كذلك الأوضاع السياسية فى جنوب السودان، وفى منطقة جونقلى علاوة على تشكيل الجديدة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى يتطلع لإرساء السلام والاستقرار بين دولتى السودان، من أجل مزيد من الازدهار والتنمية للبلدين، مشيرة إلى أن وزير خارجية جنوب السودان أبلغها أن موقف حكومة بلاده هو الاستمرار فى التعاون مع الآلية الأفريقية وتطبيق اتفاقيات التعاون مع السودان دون قيد أو شرط.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبى سيقدم دعمه الفنى للآلية الأفريقية رفيعة المستوى للمساعدة فى جهود إقامة منطقة عازلة بين البلدين، وتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين جوبا والخرطوم، مرحبة بتعاون الحكومة الجنوبية بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنمية جنوب السودان.

وحثت المبعوثة الأوروبية حكومة السودان والحركة الشعبية، قطاع الشمال على الدخول فى مفاوضات مباشرة لإنهاء الأزمة بينهما.

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مصر 365

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