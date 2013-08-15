نقاد يشيدون بمسلسل” ذات ” ويصفون أداء نيلي كريم بالمبهر

أشاد نقاد بمسلسل “ذات” الذي عرض في رمضان الماضي وكذلك بأداء الفنانة نيلي كريم،ووصفوه بأنه”الأفضل”.

وقال المخرج نبيل الجوهري إن مسلسل ذات عمل جيد مكتمل العناصر ، لافتا إلى أن أداء الفنانة نيلي كريم كان مذهلا ويعتبر بمثابة اعادة اكتشاف لها.

من جانبه أكد الناقد والسيناريست سيد فؤاد أن مسلسل “آسيا” قدم نوعية درامية ذو قيمة تاريخية ورصدت الوضع الطبقي وبعض التفاصيل المهمة في الحياة اليومية.

وأضاف أن المسلسل استعرض الحياة الطبقية المتوسطة من خلال استعراض جانب من جوانب مصر،معتبرا أن المسلسل نجح بكل المقاييس على جميع المستويات،لافتا إلى أن المسلسل شهد تطور ا كبيرا في الصورة وجمالياتها.

ويستعرض المسلسل تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952 وهو ميلاد “ذات”بطلة المسلسل إلي مطلع الألفية الجديدة وينتهي المسلسل ببدء يوم 25 يناير ونزول الناس إلي ميدان التحرير.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كامة أبو ذكري، سيناريو وحوار مريم ناعوم وشارك في بطولته كل من باسم سمرة، انتصار، وهاني عادل، وأحمد كمال، وناهد السباعي، وإنجي وجدان.

أ ش أ