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مصادر: استقالة 112 عضو من حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر

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مصادر: استقالة 112 عضو من حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر مصادر: استقالة 112 عضو من حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر

قال مصدر مسئول من حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر، أن هناك 112 عضو بالحزب تقدموا باستقالتهم، اعتراضًا على إراقة الدماء بين المسلمينن مؤكدًا على أن بعضهم اعترفوا بخطئهم حين انضموا  لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين.

 

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه،  أن الجماعة قامت بعمل “غسيل مخ” لجميع الأعضاء لاستقطابهم للدخول في صفوف الإخوان عن طريق الحزب، وأن الإخوان يتاجرون بالدين والدم من أجل الكرسي أو المنصب فقط، ولا علاقة لهم بالإسلام من قريب أو من بعيد، هذا ما جعل بعض الإخوان يرتدون عن جماعة الإخوان الإرهابية .

 

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