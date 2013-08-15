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مقتل ثلاثة وإصابة 27 آخرين فى اشتباكات قبلية جنوب غربى الجزائر

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مقتل ثلاثة وإصابة 27 آخرين فى اشتباكات قبلية جنوب غربى الجزائر مقتل ثلاثة وإصابة 27 آخرين فى اشتباكات قبلية جنوب غربى الجزائر

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 27 آخرين منهم 15 حالتهم خطيرة فى اشتباكات قبلية ببلدة برج باجى مختار بولاية إدرار التى تقع على مسافة 1400 كيلو متر جنوب غرب الجزائر.

ذكرت مصادر محلية أن شجارا عنيفا وقع مساء أمس الأربعاء، بين قبيلة "أدان" وقبيلة "البرابيش" ببرج باجى مختار، والذى تسبب فى البداية فى وفاة شاب من قبيلة"أدان" يبلغ من العمر 25 عاما بعد الاعتداء عليه بضرب مبرح من طرف عناصر من قبيلة "البرابيش".

وأوضح المصدر أن تواصل الاشتباكات أدى إلى وفاة شخصين آخرين وإصابة 27 آخرين بينهم 15 حالتهم خطرة.

وأوضحت المصادر أن والى ولاية إدرار الذى تنقل إلى بلدة برج باجى مختار لتفقد أحوال المتضررين من الفيضانات الأخيرة، عقد اجتماعا طارئا مع كبار زعماء القبائل بالبرج والأعيان وممثلى المجتمع المدنى، لحثهم على نبذ العنف.

ولم يتم استبعاد تدخل الجيش لفرض السيطرة على كامل أحياء مدينة برج المختار، بعدما منح مهلة للقبيلتين المتناحرتين لوقف الاشتباكات التى طالت عدة مرافق عمومية وحرق محال تجارية وسيارات.

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مصر 365