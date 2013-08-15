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مدير تعليم بيشة يتفقد مشاريع تأهيل المباني المدرسية

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مدير تعليم بيشة يتفقد مشاريع تأهيل المباني المدرسية مدير تعليم بيشة يتفقد مشاريع تأهيل المباني المدرسية

 محمد العمودي (بيشة)

تفقد مدير التربية والتعليم بمحافظة بيشة سعد بن سالم آل سالم مع بدء الدوام بعد إجازة عيد الفطر، الاستعدادات للعام الدراسي 1434/1435 هـ، حيث وقف على عدد من المشاريع والمباني المدرسية التي تشرف عليها إدارة شؤون المباني بالإدارة.ورافق آل سالم في جولته التفقدية لتلك المشاريع بعد جولات سابقة في الأسابيع الماضية مدير شؤون المباني المهندس شافي الجيهاني وفريق العمل بإدارة المباني.وأكد آل سالم لـ «عكاظ» أثناء زياراته لمدارس الابتدائية الثالثة والثانوية الثالثة وابتدائية الحرف وابتدائية الجعبة على وجوب المسارعة في استكمال تلك المشاريع حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء يومهم الدراسي الأول في بيئة مدرسية مثالية.واستمع مدير التربية والتعليم من المهندس شافي الجيهاني للملاحظات التي ترافق إنجاز هذه المشاريع وخطة العمل المعدة لتجاوزها.

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