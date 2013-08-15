أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

طلاب جامعة جازان ينهون التدريب على المفاعلات النووية اليابانية

Google+ Print
طلاب جامعة جازان ينهون التدريب على المفاعلات النووية اليابانية طلاب جامعة جازان ينهون التدريب على المفاعلات النووية اليابانية

 حسين محه (جازان)

أنهى طلاب كلية الهندسة بجامعة جازان أمس تدريبهم الصيفي في اليابان ضمن بعثة تدريبية استمرت 10 أسابيع، وقفوا فيها على طبيعة سير عمل المفاعلات النووية اليابانية، إلى جانب التدريب الصناعي في مجالات الهندسة المختلفة في مجموعة شركات هيتاشي العالمية ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي تعتمده الجامعة سنويا لطلابها في العديد من التخصصات العلمية.وأوضح المشرف على البعثة التدريبية المهندس أنور آل عمر أن البعثة جاءت ضمن خطط الكلية للتدريب الصيفي وامتدت 10 أسابيع تمكن فيها الطلاب من إنهاء برنامج التدريب على مشروع شركة هيتاشي الخاص بمصفاة مدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى التدريب في أحد أحدث المفاعلات النووية في العالم.وأكد آل عمر أن البرنامج التدريبي صمم بالتنسيق مع شركة هيتاشي المستضيفة للبعثة التدريبية ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة والشركة، مضيفا أن هذه البعثة هي أول بعثة طلابية تستقبلها شركة هيتاشي على مستوى الجامعات ، لافتا إلى أن هذه الشراكة تهدف لاستفادة شركة هيتاشي من مخرجات الجامعة في مصفاة جازان بعد فوزها بأحد عقود إنشاء المصفاة.واختتمت البعثة الطلابية برنامجها الصيفي التدريبي بزيارة لسفارة خادم الحرمين الشريفين باليابان التقوا خلالها بسفير المملكة لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني، الذي أشاد بتجربة جامعة جازان في ابتعاث طلابها أثناء دراستهم الجامعية، مبديا إعجابه بتميز الطلاب وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.يذكر أن جامعة جازان تميزت بابتعاث طلابها أثناء دراستهم الجامعية للتدريب الصيفي، في إطار شراكات وقعتها مع العديد من الجامعات والمعاهد العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً