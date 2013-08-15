طلاب جامعة جازان ينهون التدريب على المفاعلات النووية اليابانية

حسين محه (جازان)
أنهى طلاب كلية الهندسة بجامعة جازان أمس تدريبهم الصيفي في اليابان ضمن بعثة تدريبية استمرت 10 أسابيع، وقفوا فيها على طبيعة سير عمل المفاعلات النووية اليابانية، إلى جانب التدريب الصناعي في مجالات الهندسة المختلفة في مجموعة شركات هيتاشي العالمية ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي تعتمده الجامعة سنويا لطلابها في العديد من التخصصات العلمية.وأوضح المشرف على البعثة التدريبية المهندس أنور آل عمر أن البعثة جاءت ضمن خطط الكلية للتدريب الصيفي وامتدت 10 أسابيع تمكن فيها الطلاب من إنهاء برنامج التدريب على مشروع شركة هيتاشي الخاص بمصفاة مدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى التدريب في أحد أحدث المفاعلات النووية في العالم.وأكد آل عمر أن البرنامج التدريبي صمم بالتنسيق مع شركة هيتاشي المستضيفة للبعثة التدريبية ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة والشركة، مضيفا أن هذه البعثة هي أول بعثة طلابية تستقبلها شركة هيتاشي على مستوى الجامعات السعودية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تهدف لاستفادة شركة هيتاشي من مخرجات الجامعة في مصفاة جازان بعد فوزها بأحد عقود إنشاء المصفاة.واختتمت البعثة الطلابية برنامجها الصيفي التدريبي بزيارة لسفارة خادم الحرمين الشريفين باليابان التقوا خلالها بسفير المملكة لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني، الذي أشاد بتجربة جامعة جازان في ابتعاث طلابها أثناء دراستهم الجامعية، مبديا إعجابه بتميز الطلاب وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.يذكر أن جامعة جازان تميزت بابتعاث طلابها أثناء دراستهم الجامعية للتدريب الصيفي، في إطار شراكات وقعتها مع العديد من الجامعات والمعاهد العالمية.