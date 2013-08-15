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قنا: محاصرة ديوان المحافظة وإخلاء الهيئات الحكومية من موظفيها

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قنا: محاصرة ديوان المحافظة وإخلاء الهيئات الحكومية من موظفيها قنا: محاصرة ديوان المحافظة وإخلاء الهيئات الحكومية من موظفيها

كتب : رجب آدم تصوير : عمرو حطب الخميس 15-08-2013 03:23

حاصر مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى، صباح أمس، ديوان عام محافظة قنا، وأغلقوا جميع الطرق المؤدية لها، وأغلقوا ميدان الساعة، وقطعوا طريق قنا - الأقصر الزراعى، ودعوا المواطنين إلى النزول إلى الميادين والشوارع، احتجاجا على فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، الأمر الذى أدى إلى إصابة الشوارع الرئيسية بالمحافظة بالشلل التام.

وفى مدينة قوص، معقل جماعة الإخوان بالمحافظة، قطع العشرات من الإخوان طريق قنا - الأقصر. وفى مركز أبوتشت، اعترض عشرات المواطنين على إمام مسجد المدينة، عندما دعا على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وحاولوا الفتك به لولا تدخل العقلاء، فيما حمل جمال فريد، عضو التيار الشعبى فى المدينة، وعبدالرؤوف على محمد قاسم، مدير الأوقاف، المركز «الإخوانى» مسئولية حالة الاحتقان بسبب تحريضه ضد القوات المسلحة. وتم إخلاء ديوان عام محافظة قنا من موظفيه، قبل وصول مسيرة أنصار الرئيس المعزول، حرصاً على سلامة الموظفين، وأغلقت المحلات الواقعة بوسط مدينة قنا أبوابها، تحسباً لأى أعمال عنف أو اشتباكات بين قوات الشرطة والمعتصمين بميدان الساعة.

فيما نشرت قوات مديرية أمن قنا أفرادها ومدرعاتها حول ديوان عام محافظة قنا والسجن العمومى بقنا، تحسباً لهجوم محتمل من قبل المعتصمين بميدان الساعة على مبنى المحافظة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ديوان المحافظة، فيما قامت فرق أخرى بتأمين سجن قنا العمومى وفرض كردون أمنى على الطرق المؤدية إلى السجن.

وفى تمام الساعة العاشرة من صباح أمس، أخلت كافة الهيئات الحكومية من بريد وبنوك وكافة المصالح موظفيها خوفاً من اقتحامها من قبل شبيحة الإخوان وأنصارهم.

وأوضح إيهاب عدلى، ناظر محطة دشنا، أن حركة القطارات فى محافظة قنا توقفت فى الاتجاهين القبلى والبحرى فور وصول إشارة هيئة السكة الحديد بوقفها حتى إشعار آخر، الأمر الذى أدى إلى تكدس العشرات من المواطنين.

من جانبها، رحبت القوى الثورية والحركات السياسية بفض اعتصامى «النهضة» و«رابعة العدوية»، وطالبت الشعب المصرى بمساندة الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب والاعتصامات التى تعطل مصالح المواطنين.

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