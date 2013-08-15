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مدير جامعة شقراء يصدر تعليمات بتمديد القبول لمن فاتهم التسجيل

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مدير جامعة شقراء يصدر تعليمات بتمديد القبول لمن فاتهم التسجيل مدير جامعة شقراء يصدر تعليمات بتمديد القبول لمن فاتهم التسجيل

 خالد العصيمي (الدوادمي)

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور خالد بن سعد بن سعيد تعليمات لعمادة القبول والتسجيل بتمديد فترة القبول حتى يوم 29 من شهر شوال الجاري للعام الجامعي 1434-1435هـ. وأوضح الدكتور عبدالله بن محمد السبيعي مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية - رئيس اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل، أن القرار صدر لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل أثناء عملية القبول على مدى الفترة الماضية وذلك حسب المقاعد الشاغرة، وشدد على أهمية استيعاب أبناء وبنات المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي.

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