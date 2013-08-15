محاضـرات توعويـة ودورات تطويـريـة في فعاليات المدينة الشبابية

أحمد الصائغ (جدة)

تحت شعار «قـيم وهـمم» تتواصل مساء اليوم «الخميس»، فعاليات ومناشط ملتقى المدينة الشبابية والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة بموافقة كريمة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلا بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، فيما تقام مساء اليوم محاضرتان على مسرح المدينة، الأولى يقدمها الشيخ علي آل ياسين بعنوان «رحلة العجائب» ، والثانية للشيخ الدكتور خالد عسيري بعنوان «بوابة الهلاك».كما يشهد الملتقى دورتين مخصصتين للشباب بدءا من السابعة مساء الأولى بعنوان «التفكير العاطفي» يقدمها أحمد الزهراني، والدورة الثانية بعنوان «ديناميكية الإنجاز الشخصي» يقدمها الدكتور علوي عطرجي.وتقام دورتان للفتيات الأولى بعنوان: «متميزة بأناقتي» تقدمها منال الطاسان، والثانية بعنوان: «أنما الحياة» تقدمها سلوى صقر، وذلك ضمن فعاليات القسم النسائي الذي يشهد فعاليات خاصة بالنساء وربات البيوت إلى جانب برامج تدريبية ومهارات فردية ومسابقات تستهدف الشابات، كما تتواصل في الوقت ذاته منافسات دوري كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والملعب الصابوني إلى جانب فعاليات نادي الفتيان والألعاب الهوائية الكهربائية.وتتضمن فعاليات المدينة المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية في قسمي الرجال والنساء إلى جانب البرامج الدعوية والثقافية والاجتماعية والطبية والتطويرية والرياضية، فضلا عن معرض سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومعرض الآداب التي ينبغى للمسلم التحلي بها وتتضمن مسابقة ثقافية باسم مسابقة «أدبي» ، وأيضا مشاركة الفرق الترفيهية والإنشادية على مسرحي الفتيان والرجال. ورحب الشيخ عبدالله باوزير مدير عام الملتقى بالجميع للمشاركة ضمن فعاليات ومناشط ملتقى المدينة الشبابية، موضحا بأن الملتقى يحمل رسالة «المدينة الأكثر ثراء بالمتعة والفائدة» ويقام لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الإسهام في ملء أوقات فراغ الشباب والشابات بالنافع المثمر وغرس مفاهيم الولاء للدين ولولاة الأمر والوطن، فضلا عن العمل على تربية الشباب والشابات على التعاون المثمر بينهم وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم. مشيرا إلى أن ملتقى المدينة الشبابية يستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال توفير جو اجتماعي وعائلي.