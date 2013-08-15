برنامج تدريبي لرخصة الزواج الناجح

عمرو سلام (جدة)

يشارك أبناء وفتيات جمعية البر بجدة، في برنامج رخصة الزواج الناجح التي دشنتها بالتعاون مع نادي متطوعي جدة، ويستمر البرنامج خمسة أيام بقاعة الشيخ صالح التركي بالإدارة العامة للجمعية بحي الزهراء بجدة، وهو الأول من نوعه لأبناء وفتيات الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة.وأوضح مازن بن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البرنامج يعتبر من أمتع البرامج التي يحصل عليها الزوجان معا حيث يؤسس للعلاقة الزوجية التي تعتبر مشروعا طويل الأمد يتطلب الإعداد والجهد والجد وفيه مسؤوليات متنوعة، مبينا أن البرنامج الذي قدمه الدكتور خالد باحاذق تناول طبيعة الرجل والمرأة وكيف يتم التعامل مع شريك الحياة إلى جانب فهم نفسيات الرجل والمرأة والفرق في التفكير وكيفية تنمية الحب بين الزوجين وكيف يستمتع الزوجان بحياتهما الزوجية بعيدا عن مسؤولية الأبناء، والأولويات لكل من الزوجين منفردا.وأضاف بترجي أن البرنامج استعرض أولويات الحياة الزوجية لكليهما وكيفية حل المشكلات وفوائد المشكلات الزوجية ومفهوم القوامة والمسؤولية والفرق بين القائد والمدير داخل البيت وميزانية الأسرة كيف توضع ومن المسؤول عنها وغيرها من أمور تتعلق بحياة الزوجين يجدان فيها معا متعة وحياة أفضل.وأكد بترجي أهمية البرنامج الذي استعرض أهم مقومات النجاح للحياة الزوجية وأسرار نجاح العلاقة الزوجية التي من أهمها المودة الصادقة التي تضفي على العش الاسري الهدوء والعيش في طمأنينة. كما يتناول السعادة الزوجية التي ترتبط بنجاح العلاقة الزوجية في وظائفها ومهماتها التي تتمثل في تأمين العيش المشترك، والسكن والحب، وتلبية الرغبات النفسية والعاطفية والجنسية للطرفين، وفي انجاب الاطفال وتربيتهم، وتلبية متطلبات المنزل والمعيشة، وتحقيق المتطلبات والأدوار الاجتماعية المتنوعة.يشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وخلافه مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلا عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار، ونشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.