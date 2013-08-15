الإقبال على الفلبينية بعد إيقاف الإثيوبية.. ولا نمنح أكثر من تأشيرتين

استغل عدد من الأهالي والمراجعين شهر رمضان المبارك لمتابعة معاملاتهم وإنهائها نظرا لقلة الزحام في الدوائر الحكومية ومرونة التعامل مع الموظفين وسلاستها، ماجعل من البعض يفضل تأجيل معاملاته حتى شهر رمضان وتخصيص جدول يرتب فيه معاملاته والدوائر الحكومية التي سيراجعها، وينطلق كل يوم في دائرة.ويأتي اغتنام الشهر الفضيل وإنهاء الإجراءات الحكومية فيها نظرا لأن الأغلبية لايفضل الخروج نهارا في شهر رمضان، خاصة لإنهاء إجراءات الدوائر الحكومية بسبب الصيام والعطش والخوف من التأخير والازدحام الشديدن ومن هنا فإن الجميع يفكر بهذا الشكل، وبناء عليه تجد الزحام في الدوائر الحكومية معقولا وخفيفا، والإجراءات تنتهي بكل سلاسة لأن لا أحد يرغب في التأخير لا من الموظفين ولا المراجعين، الجميع يرغب إنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن حتى ينتهي وقت الدوام الرسمي من غير تكدسات، ويذهب كل شخص لمنزله مرتاح البال وقد أنهى معاملاته وإجراءاته الحكومية.أحمد المالكي أحد المراجعين أفاد بأنه حضر لمكتب الاستقدام من أجل إنهاء إجراءات التقديم على خادمة، وأفاد بأن الجنسيات المقترحة والمتوفرة جيدة وأن الخادمات المتوفرة هي: المغربية، الإرتيرية، غانا، الفلبين، ساحل العاج، جزر القمر، سيريلانكا، الصين، بوركينا فاسو، واعتدنا قبل ذلك على الجنسية الإندونيسية، ولكن بعد الأحداث الأخيرة ومشاكل التصحيح وتوقف استقدامهن حال دون الحصول على تأشيرة إندونيسية، مع العلم أنهن خادمات مرنات ومفضلات لدى النساء، ولكن علينا الاعتراف بالأمر الواقع والقبول به، والتقديم على خادمة من الجنسيات المختلفة.وأفاد المالكي أن بعض الجنسيات المقترحة وإن كانت جيدة إلا أنها غير مرغوبة لدى الأهالي ولا يمكن استقبالها إما لأمر إنساني أو إنطباع سيئ عن جنسية معينة أو تخوف من بعضها، وإضاف: بالنسبة لي أفضل الخادمة الفلبينية بالرغم من أن شروط مكاتبهن التي نذهب إليها بعد الحصول على التأشيرة صعبة ومعقدة إلا أننا في أغلب الأحيان نعتمد على التفاهم معهن بعد وصولهن إلى أرض المملكة ودخول منزلنا.وأفاد بأن شروط الخادمات الفلبينيات والجهات المختصة بهن ترتكز على الحصول على إجازة يومين في الأسبوع، ولا يمكننا طلب أي عمل منها أو إجبارها على شيء لا ترغبه إلا إن كان بالاتفاق بيننا وبينها والتفاهم على ذلك بكل رضى واقتناع وقبول.غير ذلك فإن الخادمات الفلبينيات يطلبن مكانا خاصا بهن للنوم والاسترخاء، ويجلبن أغراضهن الخاصة مثل جهاز اللاب توب والهواتف الجوالة، والآيباد، ولا تستطيع منعهن من ذلك أو تقييد حريتهن، فهن حساسات والتعامل معهن يجب أن يكون راقيا، وأغلبهن لايرضين التفاهم مع الأهالي أو الرضوخ لطلباتهم.أما الخادمات الإندونيسيات فإنهن يقبلن العمل ليلا ونهارا وفي ساعات متفرقة غير محدد فيها أوقات العمل كالفلبينيات، وللديانة دور كبير في قربهن منا ومن أبنائنا، واعتدنا عليهن، فمذ زمن بعيد ونحن نستقدمهن للعمل عندنا، ولكن بعد توقف استقدامهن أصبحت الفلبينيات أقرب الجنسيات وألطفهن.وميزة الخادمات الفلبينيات أنهن يجدن التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة ما يساعد على تعلم أبنائنا التحدث بها في سن مبكرة ما يرسخ ذلك في عقولهم وينمي مواهبهم، ولكن الخادمة الفلبينية لاتقبل العمل في كل المهن كالإندونيسية، فالفلبينية التي تحضر إليك على أنها مربية أطفال لايمكن أن تطلب منها تنظيف المنزل أو طهي وجبة، والعكس صحيح الخادمة التي جاءت لمهمة ترتيب المنزل وطهي الطعام لايمكن أن تهتم برعاية الأبناء.وأفاد المالكي أنه بالرغم من ذلك إلا أن الفلبينيات هن أكثر الجنسيات طلبا من بين الجنسيات الأخرى بعد توقف استقدام الخادمات الإندونيسيات والإثيوبيات.عمر الغامدي أحد المراجعين جاء لاستخراج تأشيرة سائق، أوضح بأن لديه مخالفات مرورية مبلغها كبير، ويرغب باستخراج تأشيرة باسم زوجته، إلا أنه صدم بأن ذلك غير ممكن، لأن زوجته عاملة ومتزوجة، والنظام لايسمح باستخراج تأشيرة لامرأة سعودية إلا إن كانت مطلقة أو أرملة أو غير عاملة، وأضاف: لم أستطع استخراج تأشيرة في الوقت الحالي ويجب علي سداد المخالفات المرورية من أجل الحصول على تأشيرة.وأضاف الغامدي: أخبروني بأن الجنسيات المسموح بها كسائق هي: مصر، سيريلانكا، المغرب، الصين بروكينا فاسو، الهند، غانا، السودان، الفلبين، ساحل العاج.من جهته أوضح نائب مدير الاستقدام بمحافظة جدة أيمن حسن فكيرة أثناء إستقباله «عكاظ» خلال جولتها الميدانية في مكتب الاستقدام أن مكتب الاستقدام بجدة هو المكتب الوحيد الذي يستقبل المراجعين من أنحاء المنطقة الغربية، ومع ذلك فإن الإجراءات تمر بسلاسة ومرونة وعدم تأخير.وأفاد فكيرة بأن الفترة السابقة كان مكتب الاستقدام يمر بضغط كبير بسبب تصحيح الأوضاع وتعطيل الأجهزة وتعليق النظام بسبب ضغط المعاملات وكثرتها، إلا أن الفترة الحالية سلسة والمعاملات تنتهي فيها بكل سهولة ومرونة.وأضاف فكيرة بأنه لايمكن للمرأة المتزوجة الحصول على تأشيرة بما أنها على ذمة زوجها حتى لا يحدث ازدواج بينها وبين زوجها، إلا إذا كانت مطلقة أو أرملة أو امرأة كبيرة في السن وبحاجة ماسة لخادمة ترعاها وتنظر إلى مصالحها.وأفاد فكيرة أن تأشيرات العاملات الإثيوبيات تم إيقافها يوم الأربعاء 8 رمضان ولا يمكن استقادمها في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.وحول سؤالنا عن إمكانية الحصول على أكثر من تأشيرة خادمة وسائق أفاد فكيرة بأن الحد المسموح بالنسبة لمكتب الاستقدام منحه للمراجعين هو خادمتين أو سائقين وبشروط لكل منهما، أهمها أن يكون لدى المستقدم أكثر من طفلين ودخله الشهري عال يسمح له سداد رواتبهن.وشدد بالقول: السائق الأول له شروط والثاني له شروط مختلفة، وكذلك الخادمة الأولى يتم استقدامها بشروط والثانية بشروط أخرى.وأفاد فكيرة بأن هناك استثناءات للعائلات الكبيرة ولأصحاب المنازل الواسعة والكبيرة تتم من قبل وزارة العمل، لأن العائلات الكبيرة وأصحاب المنازل الكبيرة بحاجة لأكثر من خادمة وأكثر من سائق، ولذلك فإن ليس من صلاحيتنا كمكتب استقدام منحهم الاستثناء بل هو من صلاحيات وزارة العمل بعد دراسة الحالة ومعرفة أسباب طلب أكثر من تأشيرة والاقتناع بها ومن ثم الموافقة، ومن جهتها نمنحه التأشيرات المطلوبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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