وظائف شاغرة والمرشحات ضابطات أمن بجامعة الطائف

أعلنت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الطائف عن حاجتها لعاملات نظافة بمقر الطالبات بالحوية وذلك بمكافأت شهرية مقطوعة قدرها 2000 ريال وذلك لمدة عشرة شهور اعتباراً من 01/11/1434هـ، ويبدأ التقديم عليها يوم الأحد المقبل بمقر الطالبات بقروى - مكتب عميدة الدارسات الجامعية.واشترطت الجامعة في المتقدمة أن تكون سعودية لا يقل عمرها عن (30) عاما ووالالتزام بالزي الرسمي لأعمال النظافة. من جهة أخرى أعلنت جامعة الطائف أسماء المرشحات النهائية للعمل المؤقت كضابطات أمن ومراسلات بمقر الطالبات بالحوية. ودعت الجامعة المرشحات إلى مراجعة عمادة الدراسات الجامعية بمقر الطالبات بقروى اعتبارا من يوم الأحد المقبل. 11/10/1434هـ . وأسماء المرشحات كالتالي:أريج عويض معيوض الجعيد أفنان معتوق دخيل الله القرشيأمينة محمد عوض غزيباسمة فهد عيد العتيبيتهاني عيضة جار الله الناصريثريا حمدان حسن الغامديجوهرة سعيد سعيد الزهرانيدامسة مطلق طراخم المالكيروضة ساعد محمد الحارثيسالمة أحمد سعد السفيانيسعدية محسن سالم القرشيسفرية سفر محمد النفيعيسلمى سلمان فراج الجعيدسلمى عايض شديد الجعيدشريفة سراج مسفر المالكيشريفة محمد عبد الله الزهرانيصالحة يحى عبد الله قوقشيعايضة مسعود سعيد العواجيفاطمة تركي دخيل الله العتيبيفاطمة خنيفس حميد العصيميلطيفة بادي بديوي المولدليلى برقيط قمعان الزهرانيمبروكة مشعل ناجم الثبيتيمحفوظة محمد خينصر الطلحيمرزوقة عبد الرحمن سعد السفيانيمزينة معتوق محمد المالكيمسفرة على سعيد الزهرانيمقبلة عبد الله صلاح الطويرقيمنيرة عمير عامر الخالدينايفة راجح زيد العتيبيندى عيضة جار الله الناصريندى ناصر عبد الله الشعلاننوال عبد العزيز عايد الحارثينورة سالم زابن العتيبيهانم عبد الوهاب عمر خياطهدى مرزوق منيع الله الجعيدهياء ساعد سعد عيوش

شبكةعيونالإخبارية

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