صيدليات رنية تبيع حليب سميلاك الملوث

فايز السبيعي (رنية)

لا زالت بعض الصيدليات في محافظة رنية تبيع حليب الاطفال الملوث سميلاك غين بلص 3، ورصدت «عكاظ» خلال جولة ميدانية على الصيدليات وجود الحليب بكميات كبيرة على ارففها حيث يباع بشكل علني. وقال الناطق الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف سراج الحميدان، اتبعت إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف آلية بعد وصول البلاغ من وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء يتم التعميم على جميع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بسحب المنتج فورا وستكون هناك جولات تفتيشية يتم من خلالها تغريم من لا يلتزم بالتعليمات.