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هبوط النفط مع ترقب أنباء عن برنامج التحفيز الأمريكى

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هبوط النفط مع ترقب أنباء عن برنامج التحفيز الأمريكى هبوط النفط مع ترقب أنباء عن برنامج التحفيز الأمريكى

هبط خام برنت إلى 109 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) برنامجه لتحفيز الاقتصاد الداعم لسوق السلع الأولية، لكن انخفاض الإمدادت فى الشرق الأوسط دعم الأسعار.

وعززت بيانات ايجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية الدولار وزادت التوقعات بأن يبدأ البنك المركزى فى تقليص برنامجه لشراء السندات فى سبتمبر أيلول.

وانخفض خام برنت 42 سنتا إلى 109.40 للبرميل فى الساعة 0841 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الخام الأمريكى 44 سنتا إلى 106.39 دولار.

وارتفعت عقود برنت تسليم سبتمبر للجلسة الثالثة على التوالى أمس الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوى لها فى نحوأسبوعين ووصلت إلى 110.06 دولار للبرميل.

لكن محللين قالوا إنه من غير المرجح أن تستمر الأسعار على هذا المستوى، بينما تخفض مصافى التكرير الأوروبية معدلات إنتاجها بسبب ارتفاع التكاليف نتيجة انخفاض الإمدادات من ليبيا والعراق بسبب اضطرابات.

وقال أوليفيه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس السويسرية لاستشارات الطاقة "سيوازن الخام بين انخفاض الإنتاج فى ليبيا والعراق ومشكلة الطلب العالمى نتيجة ارتفاع الدولار. هذا سيؤدى إلى كبح المكاسب".
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