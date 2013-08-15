مصادر: روسنفت الروسية توقع اتفاق تعاون مع أذربيجان

قالت مصادر بصناعة النفط إن روسنفت أكبر شركة منتجة للنفط الخام فى روسيا وقعت اتفاقية تعاون واسع النطاق فى مجال النفط والغاز مع أذربيجان أمس الثلاثاء، وهو ما يشكل الخطوة الأولى لتعزيز وجودها فى بلد تأمل أوروبا أن يساهم فى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتسعى أوروبا للحصول على الغاز من أذربيجان الجمهورية السوفيتية السابقة باعتبارها بديلا آمنا لروسيا بعدما أدت "حروب الغاز" بين موسكو وأوكرانيا إلى تعطل الإمدادات فى 2006 و2009.

وقالت مصادر فى شركة سوكار الأذربيجانية الحكومية للطاقة وفى وزارة الطاقة الروسية إن الاتفاقية لن تتضمن تفاصيل التعاون بين روسنفت وأذربيجان حيث تهيمن على صناعة النفط شركات نفطية غربية كبرى مثل بى.بى البريطانية، وشتات أويل النرويجية، وإكسون موبيل الأمريكية.

وقال مصدر بسوكار لرويترز "تم تحديد مشروعات بعينها فى الستة أشهر القادمة".

وامتنعت روسنفت وسوكار عن التعليق.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين للعاصمة باكو، حيث اجتمع مع نظيره الأذربيجانى إلهام علييف.