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المصرى الديمقراطى بالقليوبية يرحب بإعلان الطوارئ ويستنكر استقالة البرادعى

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المصرى الديمقراطى بالقليوبية يرحب بإعلان الطوارئ ويستنكر استقالة البرادعى المصرى الديمقراطى بالقليوبية يرحب بإعلان الطوارئ ويستنكر استقالة البرادعى

استنكر الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، اعتراضا على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالقوة، واصفا استقالة البرادعى بأنها انشقاق للصف الوطنى، ورحب فى الوقت ذاته بإعلان حالة الطوارى.

وقال حسن السباعى أمين عام الحزب بالقليوبية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الجيش والشرطة قاموا بفض اعتصامات الإخوان بشىء من الحرفية الشديدة بشهادة جميع المراقبين الدوليين على حد وصفه، منتقدا الدكتور البرادعى قائلا: "الاستقالة تدعو إلى انشقاق الصف فى القوى الوطنية وفى وتسير حالة من البلبلة فى هذا الوقت الحرج"، مشيرا أنه فى حالة من الصدمة والتساؤل، إزاء رد فعل البرادعى، منتقدا فى الوقت ذاته استخدام أنصار جماعة الإخوان المسلمين للعنف ضد الأهالى ورجال الأمن.

ومن جانبه رحب حسن أبو السعود منسق عام جبهة الإنقاذ ومسئول العمل الجماهيرى بالحزب بالقليوبية، بإعلان حالة الطوارى متسائلا "إذا لم نعلن الطوارئ الآن متى نعلنها؟ والإخوان يدعون إلى الفوضى فى البلاد!"، وحمل قيادات جماعة الإخوان مسئولية العنف ووقوع ضحايا أبرياء من الجانبين.

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مصر 365

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