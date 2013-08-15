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بالصور.. هدوء حذر بمدينة مرسى مطروح بعد سقوط قتيل و37 مصاباً

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بالصور.. هدوء حذر بمدينة مرسى مطروح بعد سقوط قتيل و37 مصاباً بالصور.. هدوء حذر بمدينة مرسى مطروح بعد سقوط قتيل و37 مصاباً

تسود حالة من الهدوء الحذر شوارع مدينة مرسى مطروح، خلال مساء أمس الأربعاء، عقب المواجهات الدامية التى شهدتها المدينة بين قوات الأمن وأنصار الإخوان وحشود الأهالى، عقب محاولة اقتحامهم للطوق الأمنى للوصول إلى مبنى مديرية الأمن والمحافظة.

كانت الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 37 من الأهالى، بينهم 4 مصابين بطلقات حية، فى حين لم يعرف إن كان هناك مصابون فى صفوف قوات الأمن من الجيش والشرطة التى تمكنت من ضبط 30 متهماً بإثارة الشغب والتخريب بينهم شابين يحملان الجنسية السورية.

وعقب عمليات كر وفر استمرت طوال نهار الأربعاء وخلال الأحداث قامت مجموعات بإحراق قسم شرطة المرافق ومحكمة مطروح وإدارة المرور وعدد كبير من السيارات وأوناش المرور التى كانت متواجدة بداخلها، إضافة إلى إحراق ونش المرور وعدد من سيارة الشرطة بالشوارع.

كما تم إحراق العمارة السكنية التى تضم سكن ضباط الشرطة وأسرهم بعد إخراج من بداخلها، وعقب ذلك اقتحموا مبنى التحريات العسكرية وأضرموا النيران به.

ومع دخول المساء قامت قوات الجيش بالانتشار بطول شارع الإسكندرية التجارى المحورى بالمدينة وتم حظر التجوال به لكونه أكبر شارع تجارى وكائن بنهايته مربع المنشآت الحيوية مثل مبنى المحافظة ومديرية الأمن وقسم الشرطة.

وفى نفس الوقت عاد المحتجون إلى الاعتصام من جديد بشارع المحطة، بعد أن قامت قوات عصر الأربعاء بفضه باستخدام قنابل الغاز وإزالة الخيام واللافتات.

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