مسلمون جدد في معايدة «نور»

سعيد الباحص (الدمام)

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) برنامج احتفالية معايدة عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحا كبيرا حضره قرابة 180 شخصا من الجاليات المتعددة من بينهم مسلمين جدد. وقال مدير المكتب يوسف الرشيد إن فكرة البرنامج نبعت من وجود مسلمين جدد، أسلموا خلال شهر رمضان المبارك، وصلوا صلاة العيد لأول مرة في حياتهم، قررنا مشاركتهم فرحة العيد، ولشعور المسلم بأخيه المسلم، وتعبيراً عن إحساسهم بالعيد مع تجهيز هدية معايدة قدمت لإخوانهم المسلمين الجدد في مخيم أعد لذلك وكذلك على شاطئ نصف القمر بالظهران، تعبيرا عن فرحتهم بدخولهم في الإسلام كما شمل البرنامج مسابقات وبرامج اجتماعية بمشاركة دعاة من مكاتب أخرى أدخلت السرور والفرحة على قلوبهم، وعبر المشاركون في البرنامج عن فرحتهم بالعيد، وامتنانهم لمشاركة إخوانهم لأول العيد وحفاوة اخوانهم المسلمين.وأكد الرشيد أن هؤلاء المسلمين الجدد حضروا برفقة زملاء لهم من غير المسلمين، الذين شاهدوهم وهم يؤدون صلاة العيد، وأبدى العديد منهم رغبتهم في دخول الدين الإسلامي حيث أشهر إسلام 4 من المسلمين الجدد وهم اثنين من الجالية الفلبينية وواحد من نيبال.