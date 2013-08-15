تهاني العيد لـ 20 مسنة في دار الرعاية

ياسمين السهيمي (الدمام)

استقبل القسم النسائي في دار الرعاية الاجتماعية في الدمام المهنئات بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب المسنات ومشاركتهن فرحة العيد السعيد.وذكرت مديرة القسم النسائي بدار الرعاية الاجتماعية في الدمام لولوة الزقدي أن الدار اعتادت على استقبال المهنئات بالعيدين من قريبات نزيلات الدار أو المتطوعات خلال أيام العيد واللاتي اعتدن على حمل الهدايا التذكارية للمسنات بهدف إسعادهن وإشعارهن بأنهن جزء من المجتمع يحرص الجميع على مشاركته البهجة والسرور بالعيدين، وبفرح غامر استقبلت المسنات هدايا العيد والزائرات.