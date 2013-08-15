جائزة للخريج المتميز في جامعة الفيصل وملتقى سنوي لمناقشة الهموم الطلابية

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

كشف المشرف على مكتب الخريجين في جامعة الملك فيصل الدكتور مهنا عبدالله الدلامي عن تخصيص جائزة للخريج المتميز بهدف بث روح المنافسة بين الخريجين والترتيب لعقد ملتقى سنويٍ للخريجين يدعى إليه خريجو وخريجات الجامعة للوقوف على احتياجاتهم ومناقشة القضايا التي تهمهم سواء آلية التطوير الأكاديمي أو سبل توفير الفرص الوظيفية لهم بعد التخرج. وقال الدلامي نتطلع لتقديم دورات نوعية تخدم هذه الفئة من أبناء الجامعة حيث نخطط لتنفيذ برنامجٍ تدريبيٍ متكاملٍ لتهيئة الخريجين لسوق العمل، مؤكدا بأن الجامعة تهتم بالخريجين فهي تتابع أمورهم بعد التخرج حرصا منها على تقديم خدمات تأهيلية تساعدهم على الولوج إلى سوق العمل بسهولة ويسر ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مكتب الخريجين. وقال إن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على الاهتمام بالخريجين إيماناً منها بأنهم أمل الوطن ومستقبله الواعد، لذلك كان قرار إنشاء مكتب الخريجين ليقوم بدور حلقة الوصل بين الجامعة وخريجيها من الجنسين وأتاح لهم فرصة التواصل الإلكتروني مع الجامعة من خلال رابطٍ خاصٍ يتم من خلاله دعوتهم للمشاركة في أنشطة وفعاليات الجامعة، إضافةً للمشاركة في الدورات التي تسهم في صقل شخصيتهم وتثري الجانب العلمي والأكاديمي لديهم وقد شهد التسجيل عبر الموقع إقبالاً متزايداً من قبل الخريجين حيث وصل عدد المسجلين إلى 4000 طالبٍ وطالبة. وعن أوجه النشاط التي يقدمه المكتب للخريجين أوضح الدلامي أن المكتب يهتم بعقد الدورات التدريبية التي يحتاجها الخريج أو الخريجة في حياتهم العملية كما يقوم بدعوة الخريجين والخريجات للمشاركة في فعاليات تجربة نجاح التي يستضيف فيها المكتب شخصيات بارزة على الصعيد المحلي من خريجي الجامعة وقد لاقت هذه الفكرة استحسان الخريجين، كما شهد يوم المهنة لهذا العام إقبالاً متزايداً حيث دعيت كبريات الشركات المحلية للمشاركة إذ وصل عدد المشاركين 70 شركة ومؤسسة وفرت 4500 وظيفة في حين وصل عدد الزائرين إلى 8000 زائر وزائرة، كما شهدت فعاليات يوم المهنة لهذا العام تدشين موقع التوظيف الإلكتروني لجامعة الملك فيصل الذي يتيح لخريجي وخريجات الجامعة تقديم السيرة الذاتية إلكترونياً والاطلاع على أهم الوظائف التي توفرها الشركات من خلال قاعدة البيانات المتوفرة في الموقع وقد تم توزيع 3000 نسخةٍ من دليل التوظيف الإلكتروني للجامعة على زوار المعرض الذي شهد أيضاً توفير فرصٍ وظيفيةٍ للطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة. وعن التطلعات المستقبلية ذكر المشرف على مكتب الخريجين أنه يتمثل في تقديم أعلى مستوى من الخدمات للخريجين الخريجين وسيعلن قريبا عن جائزة الخريج المتميز بهدف بث روح المنافسة بين الخريجين، كما أننا بصدد الترتيب لعقد ملتقى سنوي للخريجين يُدعى إليه خريجو وخريجات الجامعة للوقوف على احتياجاتهم ومناقشة القضايا التي تهمهم سواء آلية التطوير الأكاديمي أو سبل توفير الفرص الوظيفية لهم بعد التخرج وما إلى ذلك من أمور ونتطلع أيضاً لتقديم دوراتٍ نوعيةٍ تخدم هذه الفئة من أبناء الجامعة حيث نخطط لتنفيذ برنامجٍ تدريبيٍ متكاملٍ لتهيئة الخريجين لسوق العمل وأود أن أؤكد على مدى اهتمام الجامعة بخريجيها وحرصها المستمر على التواصل معهم.