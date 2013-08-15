أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطيران العراقى تفتش طائرة إيرانية بعد إجبارها على الهبوط بمطار بغداد

Google+ Print
الطيران العراقى تفتش طائرة إيرانية بعد إجبارها على الهبوط بمطار بغداد الطيران العراقى تفتش طائرة إيرانية بعد إجبارها على الهبوط بمطار بغداد

أجبرت سلطة الطيران المدنى العراقية التابعة لوزارة النقل طائرة إيرانية كانت متجهة إلى دمشق على الهبوط فى مطار بغداد الدولى وقامت بتفتيشها، وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، مساء الأربعاء، أن طائرة إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا أجبرتها السلطات العراقية على الهبوط فى مطار بغداد الدولى وقامت بتفتيشها، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور على أى مواد ممنوعة على مستوى أسلحة أو ما شابه.

وأضاف البيان أن الطائرة كانت محملة بمواد إغاثة منها أدوية وأغذية، فيما سمح لطاقم الطائرة بالإقلاع وإكمال وجهتها إلى مطار دمشق.

يشار إلى أن السلطات العراقية كانت قد بدأت بتفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية وإجبارها على الهبوط فى مطار بغداد الدولى لتفتيشها بعدما وعدت واشنطن بإجراء عمليات تفتيش عشوائية لمنع وصول أسلحة إلى دمشق، فيما تؤكد العراقية باستمرار أنها لن تسمح أبداً باستخدام مجالها الجوى لنقل أسلحة لأى من طرفى الصراع السورى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول