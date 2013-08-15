الطيران العراقى تفتش طائرة إيرانية بعد إجبارها على الهبوط بمطار بغداد

أجبرت سلطة الطيران المدنى العراقية التابعة لوزارة النقل طائرة إيرانية كانت متجهة إلى دمشق على الهبوط فى مطار بغداد الدولى وقامت بتفتيشها، وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، مساء الأربعاء، أن طائرة إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا أجبرتها السلطات العراقية على الهبوط فى مطار بغداد الدولى وقامت بتفتيشها، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور على أى مواد ممنوعة على مستوى أسلحة أو ما شابه.

وأضاف البيان أن الطائرة كانت محملة بمواد إغاثة منها أدوية وأغذية، فيما سمح لطاقم الطائرة بالإقلاع وإكمال وجهتها إلى مطار دمشق.

يشار إلى أن السلطات العراقية كانت قد بدأت بتفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية وإجبارها على الهبوط فى مطار بغداد الدولى لتفتيشها بعدما وعدت واشنطن بإجراء عمليات تفتيش عشوائية لمنع وصول أسلحة إلى دمشق، فيما تؤكد الحكومة العراقية باستمرار أنها لن تسمح أبداً باستخدام مجالها الجوى لنقل أسلحة لأى من طرفى الصراع السورى.