«نيابة الجيزة» تبدأ التحقيق في قتل وسحل 4 ضباط و3 مجندين بقسم «كرداسة»

بدأت نيابة كرداسة بالجيزة، برئاسة المستشار تامر الحديدي، تحقيقاتها في حادث استشهاد العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، ومحمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا، الضابط بالقسم، و3 مجندين، على يد أنصار جماعة الإخوان المسلمين في محيط القسم، مساء الأربعاء. وكشفت المناظرة الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة بطلقات نارية، وأن الضباط تعرضوا للسحل والتثميل بجثثهم، وأمر أيمن عبد الرحمن، مدير النيابة، بندب الطب الشرعي لتشريح جثث الضحايا وتحديد أسباب الوفاة، وإجراء المعاينة التصويرية لمقر القسم، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينته. وقال مصدر أمني إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اقتحموا مبنى القسم، احتجاجًا فض اعتصامي ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية، وتبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن بالأسلحة الآلية والخرطوش، وتمكنوا من إحراق القسم. وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن في الجيزة استنفرت لإعادة فرض السيطرة علي موقع الأحداث، مشيراً إلى نقل الجثث إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وبولاق العام، وأكد أن النيابة تجد صعوبة في معاينة القسم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وأنها انتقلت إلى المستشفيين لمعاينة الجثث.إعلان - Ads إعلان - Ads
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