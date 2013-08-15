بالفيديو .. إيجوايين يقود الأرجنتين لقصف إيطاليا

قاد جونزالو إيجوايين منتخب الأرجنتين للتغلب على مضيفه الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما في روما.

سجل إيجواين الهدف الأول في الدقيقة 21، وصنع الهدف الثاني لزميله إيفر بانيجا في الدقيقة 49.

وقلص لورينزو إنسين النتيجة لإيطاليا في الدقيقة 75.

تقدمت الأرجنتين عن طريق إيجواين المنتقل حديثا إلى نابولي الإيطالي بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة قوية سكنت شباك جانلويجي بوفون.

وأضافت الأرجنتين الهدف الثاني بعدما انطلق إيجواين من الجانب الأيسر ومرر كرة لبانيجا القادم من الخلف الذي سدد كرة أرضية قوية داخل المرمى.

ورد المنتخب الإيطالي بهدف تقليص النتيجة عن طريق إنسيني الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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