بالفيديو .. إنجلترا تقلب خسارتها لفوز مثير في ' القمة الإنجليزية التاريخية '

تمكنت إنجلترا من تحويل تأخرها مرتين إلى فوز مثير على اسكتلندا 3-2 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين البريطانيين مساء الأربعاء.

ولم ينتظر الضيوف كثيرا حتى افتتح جيمس موريسون التهديف في الدقيقة 12 بعد أن سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أخطأ جو هارت في التعامل معها لتسكن الشباك، ولكن تمكن والكوت من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 بعد انطلاقة واختراق من الناحية اليمنى ليسدد بيسراه في شباك اسكتلندا.

وفي الشوط الثاني أضاف كيني ميلر الهدف الثاني لاسكتلندا في الدقيقة 50 قبل أن يعادل داني ويلباك النتيجة بعدها بـ3 دقائق فقط.

وجاءت الدقيقة 71 لتحمل الهدف الثالث من البديل ريكي لامبرت الذي ارتقى لركنية من الناحية اليسرى ليقابلها برأسه مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا بالدربي البريطاني أو القمة الإنجليزية.

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