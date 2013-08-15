"الوطن" تنشر أسماء 21 من أعضاء "الإخوان" المقبوض عليهم في اشتباكات الغربية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الخميس 15-08-2013 02:08

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على عدد من من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية، أثناء أحداث الاشتباكات الطاحنة التي شهدتها شوراع وميادين المحافظة.

تلقى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء علاء السباعي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوات الشرطة من إلقاء القبض علي عدد من أنصار الرئيس المعزول، وهم "أحمد محمد منصور، 31 سنة، تامر عبد الرحيم حسن، 36 سنة، محمود مصابح العطار، 25 سنة، أحمد مصطفى جاب الل،ه 26 سنة، محمد جمال الدين محمود، 17 سنة، محمد إبراهيم خليفة، 42 سنة، خالد عيد الشامي، 42 سنة، حمدي محمد المعداوي، 34 سنة، محمود علي أبو الحسن، 26 سنة، قطب زاهر الشافعي، 36 سنة، رزق فتحي الحسيني، 36 سنة، محمد حسن، 30 سنة، علي محمد عبد الغني، 31 سنة، محمود أحمد عريبي، 30 سنة، صيدلي، عماد زين الدين غزالة، 33 سنة، عمر مصطفى السيد، 17 سنة، تامر عبد المولى النجار، 32 سنة، محمد فؤاد عبد السلام، 32 سنة، محمود أحمد الملاح، 37 سنة، محمود عبد العزيز الشاذلي، 31 سنة، إبراهيم عبد القادر البرعي، 46 سنة".

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.