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الغردقة: أنصار «مرسى» يستولون على ميدان «الدهار»

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الغردقة: أنصار «مرسى» يستولون على ميدان «الدهار» الغردقة: أنصار «مرسى» يستولون على ميدان «الدهار»
وضعوا الأحجار وبنوا جداراً من الطوب فى كل ناحية.. وأصابوا الطرق بالشلل

كتب : صلاح عبدالله منذ 3 دقائق

تجمع العشرات من أنصار الرئيس المعزول «مرسى» أمس، وأغلقوا ميدان الدهار أكبر ميادين الغردقة، اعتراضاً على فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وأشعلوا النار فى إطارات السيارات، مغلقين ميدان الدهار، أكبر ميادين الغردقة من جميع الاتجاهات، ومانعين دخول وخروج السيارات. وشهدت منطقة الدهار حالة شلل مرورى تام، حيث حمل أنصار «مرسى» فى أيديهم الشوم، ووضعوا الأحجار، وبنوا جداراً من الطوب فى كل ناحية من الميدان.

ووقعت مشادات بين أنصار المعزول بالميدان وبعض المواطنين بسبب منعهم من المرور، حيث توجهوا إلى ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وأعلنوا عن استمرار اعتصامهم بميدان الدهار، وإغلاقه تماماً، فيما عزّزت قوات الأمن من وجودها، ودفعت بعدد من تشكيلات الأمن المركزى. وظهرت سيارات نقل تجلب الطوب والأحجار لبناء حوائط لغلق الميدان بالكامل، وارتفعت الحوائط التى بنوها إلى ارتفاع متر، وتجمع العشرات منهم فى الميدان، مستخدمين مكبرات صوت يحرضون على محاصرة المحافظة ومديرية الأمن. وسمح عدد من المصالح الحكومية بالغردقة للموظفين بالخروج قبل المواعيد الرسمية خوفاً من تصاعد الأحداث. وشهدت محافظة البحر الأحمر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إجراءات أمنية مشدّدة بجميع مدن المحافظة، خصوصاً على الكمائن المرورية الحدودية، وشدّدت مديرية أمن البحر الأحمر على تنفيذ خطة عمل ميدانى لضبط كل مظاهر الخروج على الشرعية، أو أى مظاهر للتعدى على المنشآت العامة، أو تعطيل للمرور.

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