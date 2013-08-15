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وفاة 25 منوفى باحداث فض الاعتصام

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وفاة 25 منوفى باحداث فض الاعتصام وفاة 25 منوفى باحداث فض الاعتصام
كتب - عاشور حمدى:
منذ 35 دقيقة 44 ثانية

اعلنت جماعة الاخوان بالمنوفية عن وفاة 25 شخصا فى الاحداث التى شهدتها اليوم اثر فض اعتصام رابعة العدوية .

ضمت قائمة اسماء المتوفين "محمود احمد السىد مطر - زاوىة البقلى مركز الشهداء وعمار محمد صلاح - شنوان مركز شبين و سيد عفيفي - قرية مليج شبين الكوم ويحى زكريا حواس "مدينة السادات.وحسام عاطف صادق "مدينة السادات" وعبد الرحمن السيد عابدين "مدينة السادات" والعربى المسيدى مركز السادات قرية الاخماس  وعمار عماره - شنوفه _ منوفية وحسام عبد الناصر ، طوخ دلكة ، تلا وسامي عطية الغوري....قرية فيشا الصغرى - الباجور والدكتور سعيد تهامى رملة الانجب مركز اشمون واحمد محمد زناتي - شبين الكوم والشيخ محمود عبد الصمد - سمادون - اشمون وابراهيم موسى عيسى - زاويه الناعوره مركز الشهداء.
> كما ضمت القائمة وفاة "احمد خسكيه - قريه دبركي مركز منوف و-شهاب عسكر - الراهب - شبين الكوم وعمار عماره ابن قرية شنوفة مركز شبين الكوم وعبد الناصر محمد الحضري.زاويه البقلي.الشهداء والمهندس محمد عاطف النحراوي منوف- المنوفيه والحاج نجيب ابورية - ميت خاقان - شبين الكوم وخالد عبدالعزيز زهو - دنشواي - الشهداء وهيثم زنون .. مدينة أشمون وحسين أبو الجلب .. سمادون - أشمون ونصر ابو شنب - كفر السنابسة منوف وعماد عكاشة - اشمون.
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