مصادر جزائرية: الفارين من سجون ليبيا من جنسيات مصرية وتونسية

كتب : محمد حسن عامر الأربعاء 14-08-2013 18:52

كشفت مصادر جزائرية، على صلة بملف مكافحة الإرهاب، أن أغلب السجناء الفارين من سجن بنغازي الليبي مؤخرا، من حملة الجنسيات التونسية والجزائرية والمصرية والإفريقية، وقد عاد بعضهم إلى بلدانهم الأصلية بطرق غير شرعية، وهو ما استلزم اجتماع وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان، بمسؤولين آخرين في الجزائر، لمناقشة إعلان المثلث الحدودي الرابط بين البلدين منطقة عسكرية، للسيطرة على الإرهابيين الفارين.

وذكرت المصادر الجزائرية أن عددا منهم من التونسيين والمصريين يتواجدون حاليا في بلدانهم، فيما بقي آخرون ينتظرون في المنطقة الحدودية بين ليبيا ومصر، والمنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس والجزائر، الفرصة المناسبة للعودة.