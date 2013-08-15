ممثل حركة أمل بالحكومة اللبنانية: ليس هناك أي مبرر لعملية خطف التركيين

كتب : أ ش أ الأربعاء 14-08-2013 20:25

أكد علي حسن خليل، وزير الصحة اللبناني والمساعد السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثل حركة أمل في الحكومة، أنه ليس هناك أي مبرر لعملية خطف الطيارين التركيين في بيروت، معتبرا أن على كلا الجانبين اللبناني والتركي لعب دور في تحرير المخطوفين.

ولفت خليل الموجود حاليا في أمريكا اللاتينية في كلمة ألقاها خلال لقائه الجالية اللبنانية في مدينة فوز دو ايجواسو في البرازيل إلى أن لبنان يعيش حالة من القلق والتوترات المزعجة، متمنيا الوصول الى حكومة قادرة على إدارة المرحلة.

وكشف في كلمته التي أذيعت اليوم في بيروت عن اتصالات للوصول إلى تفاهم حول حكومة تجمع كل الفرقاء وتمهد لمعالجة سياسية في البلاد.

وحول دور النائب وليد جنبلاط لفت خليل إلى أن حركة "أمل" تتطلع إلى موقع جنبلاط كقيادي يلعب دورا أساسيا يؤمن التوازن السياسي للبلاد.

وعن شرعية سلاح المقاومة أكد أن لبنان مفتوح أمام أي عدوان من إسرائيل في ظل الخروقات الإسرائيلية ويجب الحفاظ على عناصر القوة التي تحميه، معتبرا أن من مصلحة إسرائيل أن يكون هناك تفكك في الداخل اللبناني.