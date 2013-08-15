5 طائرات تابعة للجيش المصري تنقل مساعدات لضحايا فيضانات الخرطوم

كتب : أ ف ب الأربعاء 14-08-2013 23:14

هبطت خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية، اليوم، في الخرطوم ناقلة مساعدات لضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة العاصمة السودانية منذ الأول من أغسطس.

وكانت الطائرات تنقل أغطية وخياما، حسبما أضاف المصدر.

ولقي ثلاثون شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من 84 ألفا جراء أسوأ فيضانات تضرب ولاية الخرطوم منذ سنوات، حسبما أفادت إحصاءات الأمم المتحدة.

وألحقت أمطار غزيرة منذ الأول من أغسطس، أضرارا بعشرات آلاف الأشخاص في عدد من الولايات الأخرى، لكن الخرطوم كانت الأكثر تضررا.

وأكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، أن الفيضانات خلفت 53 قتيلا في السودان.