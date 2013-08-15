العراق يتسلم أول طائرة "بوينج 737-800" من أصل 30 طائرة

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الأربعاء، عن استلام أول طائرة "بوينج 737-800" من أصل "30" طائرة ضمن صفقة أجريت مع شركة بوينج الأمريكية.

وقال مساعد مدير عام الشركة، مجيد العامرى، فى بيان صحفى، إن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استلمت أمس الأربعاء طائرة من نوع "بوينج 737 – 800" تمثل أول طائرة من صفقة مع شركة بوينج تضم 30 طائرة سيتم استلامها تباعاً لغاية عام 2017.

وأضاف البيان أن هذه الطائرات تعتبر ذات مواصفات حديثة وتكنولوجيا متطورة وتحتوى على 12 مقعدا درجة ممتازة و150 مقعدا سياحيا، مؤكدا أن هذا المشروع هو جزء من البرنامج المهم الذى بدأته الخطوط الجوية العراقية والذى يهدف إلى تطوير عمل الخطوط بإضافة طائرات حديثة من نوع "بوينج، إيرباص".

وأكد العامرى، بحسب البيان، أن هناك خطوات مهمة قامت وستقوم بها الشركة انسجاماً مع التطور الكبير فى عملها منها على سبيل المثال افتتاح العديد من المكاتب خارج العراق، وتعيين أكثر من 200 مضيف ومضيفة وفتح دورات تطويرية للطيارين والمهندسين الجويين ودورات خاصة للطيارين الجدد، مشيراً إلى أن مطار بغداد الدولى شهد اليوم الأربعاء، احتفالية كبيرة بهذه المناسبة حضرها وزير النقل العراقى هادى العامرى، وعدد من المسئولين وممثلى شركات الطيران.