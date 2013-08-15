50 % انخفاضاً في أسعار الأسماك بالفجيرة والشارقة

شهدت أسعار أسواق الأسماك بالفجيرة ومدن الشرقية التابعة لإمارة الشارقة مطلع الأسبوع الحالي انخفاضا ملحوظا في أسعار السمك الطازج تصل نسبته إلى 50% مقارنة بشهر رمضان وأيام عيد الفطر السعيد، وعبر عدد من الصيادين والمستهلكين لـ "البيان" خلال جولة على أسواق دبا الفجيرة وخورفكان والفجيرة، عن انخفاض عمليات البيع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% منذ بداية الأسبوع الحالي، وعزوا السبب في ذلك إلى توافر معروض كبير وسط إقبال متواضع جراء توجه عائلات من المقيمين والوافدين لقضاء إجازاتهم خارج المنطقة وتوجه عدد منهم إلى مقار عملهم وإقامتهم في الإمارات الأخرى.

ووفق باعة للأسماك، أكدوا أن أسعارها انخفضت بشكل تدريجي بعد ارتفاعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك، ووصل معظمها إلى أسعار مقبولة، في حين ظلت أسعار بعض الأنواع عند نفس المستوى. حيث تراوحت أسعار الأسماك الأكثر طلبا أمس على النحو التالي: سعر كيلو الصافي بـ 10 دراهم، أما الشعري فقد تراوحت أسعار الكيلو ما بين 15 إلى 25 درهما، بعد أن كان سعره يناهز 35 درهما خلال الشهرين الماضيين. أما سمك الهامور فتراوح سعره بين 35 و50 درهما للكيلو.

ومن جانبه، أكد سليمان راشد الخديم نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين بالدولة ورئيس لجنة شؤون الصيد والصيادين بالشرقية، رئيس جمعية صيادين دبا الفجيرة استقرار أسعار الأسماك في المنطقة بعد العيد مباشرة، بعد ارتفاعات وصلت إلى أكثر من 90%، حيث عادت الأسعار إلى الانخفاض خلال الأربعة أيام الماضية، وبنسبة تصل إلى 40% في بعض الأنواع مقارنة في أيام رمضان وما قبله، وذلك بسبب قلة الطلب بالدرجة الأولى، وقيام الصيادين بزيادة كميات الصيد وتحسن حالة الطقس بصورة تدريجية.

ولفت سليمان راشد بأنه رغم الانخفاض إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، ما يؤرق المستهلكين وبالأخص أصحاب الدخل المحدود.