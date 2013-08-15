161 تعييناً في وزارة الصحة خلال الربع الثاني من 2013

احتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى في التعيينات خلال العام الجاري حيث وصل عدد المعينين في الربع الثاني حوالي 161 شخصا في مختلف الوظائف تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 35 من اصل 318 تعيينا، تمت في الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي.

وأشارت النشرة الاحصائية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد العاملين في الحكومة الاتحادية ( الوزارات وعددها 16 وزارة أساسية و3 وزارات دولة بالإضافة إلى 37 جهة اتحادية مستقلة) في نهاية الربع الثاني وصل الى 83 ألفاً و734 موظفاً، منهم 52 ألفاً و66 موظفاً في الوزارات و31 ألفاً و668 في الجهات المستقلة، كما بينت النشرة أن عددهم في الجهات المشغلة لبياناتي بلغ 55 ألفاً و863 موظفاً، في حين بلغ في الجهات خارج نظام بياناتي 27 ألفاً و871. وبلغ عدد الذكور العاملين في الجهات الاتحادية 51 ألفاً و596 موظفاً، مقابل 32 ألفاً 138 أنثى.

حسب مدة الخدمة

وأوضحت النشرة، بأن الموظفين الذين تراوحت مدة خدمتهم بين السنة والأربع سنوات استحوذوا على العدد الأكبر من مجمل العاملين بالجهات الاتحادية بواقع 22 ألفاً و793 موظفاً، يليهم من تراوحت مدة خدمتهم بين 5 سنوات والتسع سنوات بـ18 ألفاً و359 موظفاً، وتذيل القائمة عدد الموظفين الذين زادت سنوات عملهم عن 40 سنة بواقع 76 موظفاً.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد العاملين في تلك الجهات من فئة متزوج بلغ 61 ألفاً و427 موظفاً، مقابل 20 ألفاً و405 عزاب، في حين بلغ عددهم في فئة مطلق ألفاً و431 موظفاً، منهم 468 في وزارة التربية و100 في الداخلية و228 في التربية مقابل 471 ارمل في جميع الجهات.

وأشارت نتائج الإحصاءات الخاصة بالجهات المشغلة لنظام "بياناتي" أن إجمالي أعداد موظفي الحكومة الاتحادية في الجهات المشغلة خلال الربع الأول بلغ 56 ألفاً و7 موظفين، بينما بلغ عددهم في الربع الثاني 55 ألفاً و862 موظفاً.

وأظهرت النشرة الاحصائية تغيرات في عدد العاملين في الربع الثاني حيث بلغ عدد تاركي الخدمة في الربع الثاني من العام الحالي 462 مقارنة بـ 394 خلال الربع الأول من العام نفسه، كما بينت أن إجمالي عدد المعينين خلال الربع الثاني بلغ 318 موظفاً، مقابل 669 موظفاً خلال الربع الأول.

تغيرات

كما أظهرت تغيرات في أعداد موظفي الجهات المشغلة لنظام "بياناتي"، حيث تبين أنّ عدد موظفي وزارة التربية والتعليم سجل انخفاضا في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بفارق 19 موظفاً حيث بلغ عدد الموظفين في الربع الثاني 18 ألفاً و65 موظفاً، في حين بلغ عددهم 18 ألفاً و84 خلال الربع الأول، تلتها وزارة الداخلية بواقع 17 ألفاً و471، في حين لم يسجل أي تغيير في وزارة التجارة الخارجية.

وبينت النشرة أن عدد الموظفين المتزوجين العاملين في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي" بلغ 42 ألفاً و698 موظفاً، بنسبة 76.43%، من إجمالي 55 ألفاً و863 موظفاً يعملون في تلك الجهات، في حين جاء الموظفون العزاب بالمرتبة الثانية وبلغ عددهم 11 ألفاً و736، بنسبة 21%، في الوقت الذي احتل فيه المطلقون المرتبة الثالثة بـ 1.042 مطلقاً، بنسبة 1.87%.

الفئة العمرية

وبينت النشرة الاحصائية، تصدر الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين (30- 39) الفئات العمرية من حيث عدد الموظفين 20 ألفاً و358 موظفاً، واحتلت الفئة العمرية التي تراوحت بين (40- 49) المرتبة الثانية وبلغ عدد موظفيها 13 ألفاً و819 موظفا، فيما جاءت الفئة العمرية (20- 29) بالمرتبة الثالثة وبلغ عدد موظفيها 9 آلاف و871 موظفا، واحتلت الفئة (50- 59) المرتبة الرابعة بواقع 6 الاف و752 موظفا، في حين جاءت الفئة العمرية التي زاد أعمار موظفيها عن 70 عاماً في المرتبة الأخيرة بواقع 121 موظفاً.

ويشكل نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" نقلة نوعية في عمل الوزارات والجهات الاتحادية التي تستفيد منه، حيث يوفر أتمتة لجميع إجراءات الموارد البشرية والرواتب، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة في الحكومة الاتحادية تغطي كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمستقلة.

ويتيح النظام لموظف الحكومة الاتحادية تقديم ومتابعة جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة به باستخدام نظام الخدمة الذاتية، من دون اللجوء إلى تقديم معاملات ورقية أو المراجعة شخصياً مع موظفي الموارد البشرية.

ويعتبر "بياناتي" واحد من أفضل الممارسات التي تم توظيفها لخدمة الوزارات والهيئات الاتحادية، حيث يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية، من بداية تعيين الموظف حتى انتهاء خدماته، ويوفر قاعدة لبيانات الموارد البشرية، تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار، وتسهل الإجراءات الإدارية ويرتقي بأداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويهدف إلى توفير بيئة عمل غير ورقية تقوم بالتخفيف عن كاهل موظفي الموارد البشرية وتسريع الإجراءات الخاصة بالموظفين ومن ثم خفض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتسهل استخراج التقارير الدقيقة الخاصة بالموارد البشرية.

18 ألفاً

بلغ عدد موظفي وزارة التربية والتعليم 18 ألفاً و65 موظفاً، في حين بلغ عددهم في وزارة الداخلية بلغ 17 ألفاً و470 موظفاًُ، بنسبة 31.27 % من مجمل عددهم، فيما بلغ عددهم في الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة 15 ألفاً و862 موظفاً، بنسبة 28.39%، ووصل عدد الموظفين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة إلى 8 آلاف و11 موظفاً، بنسبة 14.34 %.

وأشارت النشرة الإحصائية للجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي" للربع الأول من العام الجاري، إلى أن عدد التعينات التي تمت في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي" للربع الثاني، بلغت 243 تعييناً، بينما حصل 122 موظفاً على ترقية درجة و88 موظفا على ترقية مالية و31 موظفا ترقية استثنائية وموظفان على ترقية مالية استثنائية، فيما بلغ عدد تاركي الخدمة في الفترة ذاتها 462 موظفاً، منهم 278 من غير المواطنين و184 مواطنا.