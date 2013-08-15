مراجعة معدل إنجاز مبادرات محاكم دبي خلال النصف الأول

عقدت ادارة الاستراتيجية والاداء المؤسسي لقاءً بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ورؤساء المحاكم ومديري الإدارات لاستعراض تقرير نظام تنفيذ الاستراتيجية في محاكم دبي، والتعرف على نسبة استكمال النظام في الدائرة، وعلى معدل انجاز مبادرات ومشاريع محاكم دبي وأهم المشاريع المنجزة حتى النصف الاول من العام.

واستعرضت أسماء عمر الماجد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بإدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بالإنابة نتائج نظام تنفيذ الاستراتيجية في محاكم دبي خلال النصف الأول من عام 2013، واحتوى العرض على تحليل نتائج أداء المؤشرات القضائية الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، والتعرف على الجوانب والتحديات المؤثرة في الأداء .

وأكـد الدكتـور أحمد بن هزيم مـدير عـام محاكـم دبي خلال اللقاء على أهمية المراجعات الاستراتيجية الدورية للأداء للتعرف على أهم التحديات والقضايا الاستراتيجية ومناقشتها في مجالس الرأي.